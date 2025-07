I veleni agitano il centrodestra in Sicilia tra rappresaglie e rancori personali

È stato innanzitutto un processo a Grande Sicilia. E così sono emerse le alleanze interne e contrapposte che stanno spaccando la maggioranza in queste settimane. I cocci provocati dalla bocciatura della riforma dei consorzi di bonifica non sono stati tutti incollati ieri durante il vertice di maggioranza. Alla fine Renato Schifani ha dettato la linea: avanti con la manovra ter entro il 6 agosto ma, se servirà, con un testo ridotto di una quindicina di articoli rispetto ai 35 originari e riforma dei consorzi di bonifica da riproporre in autunno.

Il presidente ha però ascoltato i partiti accusarsi a vicenda di slealtà e opportunismo. Sono state soprattutto la Dc di Cuffaro e la Lega di Sammartino ad attaccare l’Mpa di Lombardo. È il partito autonomista (oggi confluito in Grande Sicilia con Gianfranco Micciché e Roberto Lagalla) a essere stato individuato come leader di quel fronte di dieci franchi tiratori che hanno impallinato la riforma insieme a Pd e 5 Stelle. «Abbiamo assistito ad un comportamento irresponsabile da parte di alcuni deputati di Fi, Fdi ed Mpa – ha detto Cuffaro –. Ripicche e risentimenti personali. È l'antipolitica».

Non è un caso che l’asse più agguerrito sia quello fra Cuffaro e la Lega di Sammartino. E infatti per la Lega, big sponsor della riforma bocciata, «per completare la legislatura servono lealtà e chiarezza». Ma l’Mpa ha risposto a Cuffaro in modo tagliente: «Se il voto è segreto, come fa a individuare gli affossatori? Non faccia l’omertoso, lo dica». E poi con Giuseppe Lombardo gli autonomisti hanno attaccato la gestione dell’assessorato all’Agricoltura (in mano alla Lega): «Milioni spesi e la realtà continua a essere drammatica». In più Gianfranco Micciché ha risposto a Cuffaro: «Ci sono segnali politici chiari, che sarebbe un errore sottovalutare».

