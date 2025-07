Regione Siciliana, manovra dimezzata per evitare fratture interne al centrodestra

Il primo effetto del tentativo di Schifani di rimettere a posto i cocci della maggioranza nel day after del voto sui consorzi di bonifica è il taglio delle manovra ter, che passa da 35 a 18 articoli.

Vengono meno misure molto pubblicizzate nei giorni scorsi, dopo il sì della giunta: da quella che avrebbe consentito di acquistare, al prezzo di 17 milioni, tre palazzi di Palermo in cui trasferire la Corte dei Conti e vari assessorati che oggi hanno sede in locali in affitto a quella che avrebbe finanziato altre tre produzioni cinematografiche rimaste escluse dalla prima graduatoria di aiuti stilata dall’assessorato al Turismo. In particolare sarebbero arrivati fondi al film su Biagio Conte le cui riprese stanno per iniziare.

Restano fuori dalla manovra che verrà votata in commissione già la prossima settimana anche le norme che avrebbero finanziato i parchi archeologici e le nuove campagne di scavo, l’Autodromo di Pergusa, l’Irfis. E poi ancora, salteranno dal testo originale alcune misure tecniche. Di tutte queste norme si riparlerà alla ripresa, dopo le ferie.

Nel testo che Schifani ha invece difeso restano norme pesantissime: prima fra tutte quella che permetterà di estinguere vecchi debiti di Eas e Sicilia Digitale pagando ai creditori oltre 90 milioni. È, questa, una norma che sotto traccia fa storcere il naso a molti deputati della maggioranza. È su questa quindi che al momento del voto il governo rischierà altri scivoloni.

