Sicilia: sul piatto dell'Ars un tesoretto, ma... niente norme-mancia

Il governo ha messo sul tavolo una trentina di milioni. È il tesoretto che il presidente Renato Schifani ha virtualmente consegnato all’Ars per finanziare le proposte che i deputati inseriranno nella manovra ter. Un segnale di dialogo di Palazzo d’Orleans col Parlamento, dove però le incognite sulla legge da 345 milioni si moltiplicano alimentando la minaccia di un rinvio del voto settembre.

Intanto ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio. E anche se non sono ancora stati collazionati, è certo che non sono pochi. Segnale che non sarà una passeggiata.

Per tendere una mano al Parlamento ieri Schifani ha quantificato il budget che durante il vertice di maggioranza aveva assicurato ai partiti sarebbe stato messo a disposizione dei deputati, che lo hanno chiesto con forza all’indomani della bocciatura della riforma dei consorzi di bonifica. Il tesoretto, ricavato anche dal rinvio di una quindicina di articoli del testo originario, vale il 10% della manovra: dunque una trentina di milioni.

Ma ieri Schifani ha ribadito che non saranno finanziati emendamenti che dirottano fondi su fiere, feste, sagre e in generale su eventi e spettacoli che hanno caratterizzato le ultime manovre e che sono diventati la scintilla dell’inchiesta per corruzione che ha travolto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata.

