Regione Siciliana, maggioranza al bivio: Micciché media tra Schifani e Mpa

Mercoledì scorso la sfuriata dell’ex assessore Roberto Di Mauro durante la conferenza dei capigruppo in sala giunta, venerdì il video nel quale Schifani si lascia andare a un commento poco lusinghiero sullo «show di me…» dell’esponente Mpa rimarcando che «questi», cioè gli autonomisti, «li tengo ancora per poco». Sabato la risposta a distanza (e al vetriolo) del leader del movimento Raffaele Lombardo, quando, più o meno nelle stesse ore, il pacificatore che non ti aspetti, Gianfranco Micciché, provava a gettare acqua sul fuoco. Infine, a chiudere la cronistoria dell’ennesima settimana di tensione all’interno della maggioranza, la posizione di Palazzo d’Orleans, da dove, beninteso, non arriva nessun commento ufficiale, ma filtra un silenzio Zen sulla vicenda e sul tentativo di mediazione: insomma, altro da fare e a cui pensare, mentre con i numeri che sorridono e le conferme di Bankitalia, Istat e delle agenzie di rating sull’andamento dell’economia regionale prevale il buon umore.

Il braccio di ferro, però, sembra destinato a continuare. Quel che è certo, è che non ci sarà una rottura con Mpa, perlomeno da parte del presidente della Regione, che fin dal suo insediamento ha sempre precisato come il governo debba riflettere il risultato delle urne. Ma è altrettanto certo che la diffidenza nei confronti degli autonomisti (e viceversa) è alle stelle, anche perché all’interno di Forza Italia molti ricordano ancora il 2009, quando al posto dell’attuale governatore c’era Lombardo, che ruppe la maggioranza e buttò fuori l’allora Popolo della libertà, facendo entrare dei tecnici in quota Pd.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale