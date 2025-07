Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo

In commissione Bilancio ieri il conto si è fermato a 600. Tanti sono gli emendamenti presentati alla manovra ter. Una buona metà sono stati presentati da Pd e 5 Stelle su ogni comma del disegno di legge presentato dal governo e puntano ad azionare il voto segreto per cancellare pezzi della norma e far esplodere le micce accese nella maggioranza.

Sono trappole tese al governo. Ma va detto che anche il centrodestra, almeno finora, non ha rispettato l’appello di Schifani a limitare gli emendamenti nel numero e soprattutto sui temi. Il presidente aveva chiesto di prevedere soltanto il finanziamento di opere (anche piccole) e interventi nel campo del sociale. Ma i partiti del centrodestra sono andati molto oltre e hanno depositato almeno 300 emendamenti che allargano la manovra e aumentano le previsioni di spesa.

Stamani scatterà il voto in commissione Bilancio e si dovrà decidere se e quali norme aggiuntive ammettere. Una decisione è legata al budget extra che il governo stanzierà: finora Schifani ha ipotizzato 30-35 milioni.

