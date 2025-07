Galvagno e l’inchiesta in Sicilia: «Tutti volevano le mance»

Punto primo: la De Capitani «non va massacrata» perché col suo stile ha portato grandi risultati. Punto due: le mance, la scintilla che ha fatto scattare l’inchiesta per corruzione e peculato in cui è coinvolto, «le ha volute tutta l’Ars». In ultimo: «Non penso di dimettermi neanche se ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio. Poi valuterò man mano che si aprono gli scenari».

Su questi tre pilastri Gaetano Galvagno ha costruito la sua difesa pubblica (mentre i pm devono ancora sentirlo). Il presidente dell’Ars ha incontrato i cronisti nella giornata della tradizionale consegna del ventaglio da parte della stampa parlamentare. E si è autoassolto dalle accuse: «Se tornassi indietro metterei una telecamera del Grande fratello per far vedere tutto quello che è successo, per far vedere la verità. Ho sempre agito in buona fede». L’accusa di corruzione nasce da un presunto uso distorto dei finanziamenti a pioggia per centinaia di milioni erogati con le varie Finanziarie approvate dalla fine del 2023 al gennaio scorso. Ne sarebbero nati premi ad associazioni che poi avrebbero ricompensato lui e i suoi collaboratori.

