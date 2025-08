«Spesi tutti i fondi europei». La partita vinta da Schifani in Sicilia

La meta sembrava a un passo già lo scorso dicembre, tanto che il governatore Renato Schifani parlava di «sfida vinta», fino alla conferma definitiva arrivata ieri: la Regione ha speso tutte le risorse Ue del Programma Fesr 2014-2020, ossia, tradotto in altri termini, nulla dei fondi in questione è andato perso.

Un risultato, rimarcano da Palazzo D’Orleans, tutt’altro che scontato vista la mole di soldi e interventi in gioco, con oltre 6.500 progetti realizzati per un ammontare complessivo di 3,8 miliardi di euro - di cui 3,4 provenienti da Bruxelles - e un ritmo a tambur battente suonato nell’ultimo biennio, con «ben un miliardo e mezzo di euro utilizzato tra luglio 2023 e giugno 2025, a dimostrazione dell’accelerazione impressa: un traguardo reso possibile grazie alla rimodulazione delle risorse avviata dal mio governo, che ha permesso di recuperare tempo e fondi preziosi», sottolinea lo stesso Schifani.

Il punto di svolta risale a due anni fa, quando il Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia discusse e condivise a Palermo la riprogrammazione e le correzioni da 823,5 milioni proposte dalla Regione per traghettare il Programma operativo fino alla sua data di chiusura, fissata al 31 dicembre 2023, senza mandare in fumo parte degli stanziamenti.

