Caso Almasri, richiesta di autorizzazione a procedere per Piantedosi, Nordio e Mantovano. La premier Meloni: "Archiviata la mia posizione, assurdo processare i ministri"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato oggi, attraverso un post sui social, l’evoluzione giudiziaria del caso Almasri, vicenda che coinvolge esponenti di governo e che da mesi è oggetto di attenzione politica e mediatica. «Oggi mi è stato notificato il provvedimento dal Tribunale dei ministri per il caso Almasri», scrive Meloni. Il procedimento si è protratto ben oltre i termini di legge: «dopo oltre sei mesi dal suo avvio, rispetto ai tre mesi previsti dalla legge, e dopo ingiustificabili fughe di notizie». Secondo quanto riportato dalla premier, i giudici hanno archiviato la posizione che la riguarda, mentre per gli altri membri del governo – il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano – sarebbe in arrivo una richiesta di autorizzazione a procedere.

Meloni difende la linea del suo esecutivo: «A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata». Per questo motivo definisce «assurdo» che si possa procedere solo contro alcuni membri del governo escludendo lei stessa, che si assume piena corresponsabilità politica e operativa delle decisioni prese. Il caso Almasri, che ruota attorno alla vicenda del giovane palestinese e alla sua espulsione dall’Italia, si conferma dunque terreno di confronto tra giustizia e politica. Le parole di Meloni rafforzano l’idea di un esecutivo compatto, pronto a difendere le proprie scelte anche sul piano giudiziario. Resta ora da vedere quale sarà la posizione del Parlamento sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Piantedosi, Nordio e Mantovano.