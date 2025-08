Ponte sullo Stretto, per il Pd è una roulette russa: "Troppe incognite e rischi"

«Non possiamo restare in silenzio davanti a un progetto che calpesta ambiente, sicurezza, norme europee e buon senso. Quest’opera del Ponte sullo Stretto di Messina è sbagliata, pericolosa e nasce su presupposti infondati». Così la deputata Pd, Maria Stefania Marino.

«Il governo ha ignorato completamente le prescrizioni ambientali della Commissione VIA VAS e ha costruito una narrativa artificiosa per evitare il parere vincolante dell’UE.

Si invocano motivi di sicurezza militare, sanitaria e di protezione civile, senza alcun fondamento concreto, mentre si minimizzano o si ignorano del tutto gli impatti certi e irreversibili sull'ambiente, già ammessi perfino dai proponenti dell’opera. Senza dimenticare che per un’opera di tali dimensioni non sono stati richiesti i pareri di enti fondamentali come l’Ingv, mentre l’Ispra ha sollevato perplessità e dubbi e le penali a carico dello Stato in caso di stop ai lavori sarebbero enormi. Occorre fermare tutto prima che si traduca in un danno irreparabile per il nostro territorio e per il futuro delle prossime generazioni», conclude.