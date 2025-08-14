Elezioni in Calabria, il vocale di Pignataro su candidato presidente imbarazza il "campo largo"

Un vocale su whatsapp del segretario regionale della Calabria di Sinistra italiana Fernando Pignataro sta imbarazzando il centrosinistra calabrese impegnato a individuare un candidato di un campo larghissimo in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. L’audio - di cui scrive Open - di oltre 11 minuti riferisce ai dirigenti del partito l’esito dell’incontro di lunedì scorso ma è finito per rimbalzare su altre chat, anche di esponenti di centrodestra.

Nel vocale Pignataro riferisce di veti, controveti e di dissidi interni ai partiti. Dopo avere parlato della «carta dei principi» illustrata dalla deputata e coordinatrice regionale dei 5 Stelle Anna Laura Orrico - «Se questi punti si accettano si può andare avanti, se no abbiamo due ricette diverse per la Calabria» dice Pignataro - l’esponente di Si afferma che l’appoggio del Pd alla eventuale candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S non sarebbe altro che un espediente dei dem per «porre un freno a un’eventuale candidatura di Avs» rivendicata nei giorni scorsi anche da Angelo Bonelli in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Pignataro, dietro la candidatura di Tridico in realtà si celerebbe una strategia. Tridico, in sostanza, avrebbe «messo in difficoltà il Pd con una rinuncia quasi definitiva» ed il M5S l'avrebbe accettata pur sapendo che alla fine non si sarebbe concretizzata per avanzare poi il nome della deputata Vittoria Baldino. Un «gioco delle parti un po' sporco» afferma.