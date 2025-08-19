Il nuovo impegno di Amaurys Pérez, dalla pallanuoto olimpica al salto in politica

Dalla pallanuoto olimpica alla politica. Salto triplo per Amaurys Pérez che ha deciso di affrontare una nuova sfida. Il campione del Settebello italiano, protagonista assoluto della pallanuoto mondiale, entra nelle fila di Italia del Meridione, il movimento guidato da Orlandino Greco. Pérez, nato a Cuba ma ormai da anni legato a Cosenza, è stato tra i protagonisti di una stagione indimenticabile per la pallanuoto italiana. Con la Nazionale ha conquistato il titolo di campione del mondo ai Mondiali di Shanghai 2011, ha firmato l’argento olimpico a Londra 2012 e ha difeso i colori azzurri in Europei e competizioni internazionali di altissimo livello.