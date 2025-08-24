Il governo getta acqua sul fuoco: nessuna crisi con Parigi. Ma Tajani punge Salvini: "Le parole violente sono inutili"

Minimizzare, tranquillizzare e soprattutto derubricare le dure frasi di Matteo Salvini ad una pepata dialettica di politica interna. Mentre la premier Giorgia Meloni prosegue silenziosamente le sue vacanze in Puglia oggi è toccato al ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegare che tra Italia e Francia non c'è alcuna «crisi diplomatica» visto che i colloqui tra il «presidente del Consiglio e il presidente francese e i colloqui miei con il ministro degli Esteri francese sono frequenti».

Linea confermata dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, «la libertà di parola va garantita a tutti ma la politica estera è il presidente del Consiglio che la dirige e la attua, congiuntamente con il ministro delle Esteri.

Altre dichiarazioni fanno parte del dibattito politico, ma la politica estera ha questi due punti di riferimento». Tajani ha passato la giornata al meeting di Rimini spiegando più volte alla stampa che Roma e Parigi dialogano e collaborano senza pur rinunciare ad una stoccata al suo pari grado, il vicepremier leghista: «La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri e se si devono far valere delle ragioni, come ho detto, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole», ha replicato Tajani a chi gli chiedeva conto delle parole di Salvini su Emmanuel Macron. Immediata la risposta della Lega: «Con assoluta fermezza, pacatezza, gentilezza e buonsenso ribadiamo: mai soldati italiani a combattere in Ucraina o in Russia. No na eserciti europei o debiti europei per comprare armi».