Autorità portuale e Regionali, in Sicilia l'estate rovente di Forza Italia

Dopo una settimana di fuoco restano agitate le acque del centrodestra tra Palermo e Roma, e mentre in Forza Italia fa ancora rumore lo scambio di fendenti tra il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il governatore Renato Schifani, sul «caso Tardino» cresce l’attesa (e la tensione) in vista dell’udienza del Tar, fissata nel primo dei due giorni disponibili per il Tribunale sul calendario del prossimo mese, cioè il 9 settembre. L’alternativa sarebbe stata giorno 26, troppo in là per l’avvocatura e per il presidente della Regione, che contro la nomina dell’ex europarlamentare leghista nel ruolo di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale hanno presentato ricorso d’urgenza, obiettando mancanza di concertazione da parte del ministro Salvini e di competenze nella figura scelta dal leader del Carroccio. Ma i tempi per stilare l’impugnativa e depositarla entro i 20 giorni canonici erano troppo stretti e così, per accelerare l’iter, è stata chiesta innanzitutto la sospensione dell’incarico in via cautelare, un’istanza che l’organo di giurisdizione amministrativa tratterà fra due settimane, anche se, sottolineano da Palazzo d’Orleans, l’obiettivo principale è vincere nel merito e annullare la nomina di Annalisa Tardino. Smentita, invece, dalla stessa Autorità portuale, la notizia dell’accoglimento immediato da parte del Tar dell’interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale