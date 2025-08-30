Schifani evita l’urto con Mulè-Salvini. La Russa gli spiana la strada per il bis

«Con Salvini? Ottimi rapporti, è tra i migliori ministri alle Infrastrutture e sulla Sicilia ha sempre investito». L’incursione contundente del compagno di partito Giorgio Mulè contro il governo regionale? «Fuochi estivi, figli anche delle festività, con i giornali che, avendo poco da scrivere, enfatizzano battute e dichiarazione». Renato Schifani indossa la divisa di pompiere per spegnere i roghi politici accesi - a sua insaputa - dall’amico Mulè e dal ministro Salvini. E lo fa a Ragalna, nuovo salotto del potere governativo in omaggio al “feudatario” della politica nazionale, il presidente del Senato, Ignazio La Russa , e al suo “vassallo” Gaetano Galvagno , entrambi con radici nel borgo ai piedi dell’Etna. Così il presidente della Regione, con una postura evangelica, evita l’urto e sceglie via “Calati junco ca passa la china” per disinnescare il campo minato nel quale rischiava di ritrovarsi isolato. Lo stesso commissario regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, gli aveva fatto notare che un ricorso al Tar contro un alleato, in questo caso Annalisa Tardino nominata da Salvini al vertice dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, non è proprio da manuale di coalizione. Così Schifani ha colto i segnali di fuoco ed è tornato sui suoi passi felpati per ricucire gli strappi: «Con Matteo Salvini ho sempre lavorato e gli ho anche riconosciuto di essere tra i migliori ministri alle Infrastrutture», ha osservato il governatore intervistato all’Etna Forum.

«Possono semmai esserci – ha aggiunto – delle non condivisioni, ma questo non mette in dubbio il nostro rapporto. Stimo l’avvocato Tardino, ma abbiamo manifestato la non condivisione su questa nomina, che mi è stata chiesta per l’autorità di Messina, ma non per quella di Palermo». Schifani ricostruisce la trama: «A luglio ho scritto al ministro per dirgli che era necessario dare una continuità tecnica sul dopo Monti, ma non ho avuto nessun riscontro se non la nomina, ad agosto, del commissario. Ma è giusto anche a ricoprire ruoli tecnici per porti, aeroporti e treni siano persone con specifiche competenze e preparazione».

Il presidente della Regione rivela che era pronto ad aprire le porte del suo governo proprio alla Tardino.

Sul fronte di Forza Italia Renato Schifani deve fare ricorso alle pratiche Zen per stemperare i toni e scongiurare il “corpo a corpo” con Giorgio Mulè, il quale aveva ventilato addirittura la sua candidatura in Sicilia nel 2027, scompaginando i piani del governatore. Ma anche in questo caso Schifani aggira l’ostacolo, minimizza e trattiene la sua irritazione: «Abbiamo introdotto regole congressuali più democratiche con l’elezione diretta dei coordinatori regionali. È stata una svolta, e come tutte le svolte, quando si cambia, ci possono essere delle competizioni. Mi auguro che questo non apra le porte alle polemiche esterne, che ci si confronti nei congressi. Le opposizioni interne portate all’esterno non giovano, non soltanto ai cittadini e ai militanti, ma all’immagine del partito». Reazione misurata, nel solco di una tattica di contenimento che, però, non è sinonimo di debolezza. Perché il presidente della Regione ha i suoi “jolly” da giocare. E sono assi pesanti, come dimostra l’altolà di La Russa alle manovre contro il governo regionale: «Con Renato Schifani mi lega un’antica e attuale amicizia. Non soltanto politica ma anche umana. Sta lavorando molto bene. E attenzione: sia i sindaci che governatori hanno la necessità di programmare per dieci anni, perché altrimenti devono trovare uno che sappia continuare il lavoro».

Un assist con lasciapassare per il bis di Schifani. A Ragalna, però, i due presidenti giocavano in casa.