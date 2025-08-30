Tridico attacca il sondaggio ‘pro-Occhiuto’: “Pubblicato quando non ero nemmeno candidato”

«Questa mattina il futuro ex governatore della Calabria ha ripreso sui suoi social un sondaggio pubblicato da un giornale di proprietà di un parlamentare della maggioranza. Ovviamente questo sondaggio lo indica avanti ma ci sono due aspetti molto interessanti. Uno: la rilevazione sarebbe stata effettuata il 22 agosto. E pensate, io non ero nemmeno candidato perché soltanto il 23 agosto la mia candidatura è stata sottoscritta da tutto il campo progressista. Due: faccio notare che la società di questo sondaggio, la Emg, ha ricevuto nell’ultimo anno 50.000 euro dalla Regione Calabria del presidente Occhiuto per l’'Affidamento servizio sondaggi su temi di interesse dell’amministrazione', come da decreti 9332 e 11125 entrambi di luglio 2024». Lo scrive in un post social il candidato del centrosinistra alla presidenza della giunta calabrese Pasquale Tridico. «Tutto normale? Diciamo la verità: la destra ha paura. Da giorni mi dedicano prime pagine, interviste, dichiarazioni, post sui social. Siamo abituati alle loro menzogne e alle loro falsità. Si stanno inventando di tutto, e sapete perché? Perché sanno che vinceremo noi», conclude.