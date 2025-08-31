La via diplomatica di Schifani non convince l'opposizione in Sicilia

Il venerdì alle pendici dell’Etna è servito, a Renato Schifani, per prendersi una tregua tra i fuochi incrociati di “amici” e nemici. La comfort zone offerta dal primo degli alleati – e dal primo degli sponsor per la candidatura di tre anni fa –, Ignazio La Russa, al forum di Ragalna, ha rappresentato anche il contesto ideale nel quale tornare a sfoderare il proverbiale (ai tempi di Berlusconi), ma ultimamente sopito, approccio diplomatico del presidente della Regione.

Nessun problema con Salvini per il caso Tardino, nessun problema dentro il partito per gli strappi di Mulè (e non solo), tutto viene derubricato ad accesi quanto passeggeri bollori estivi, nonostante i mal di pancia dentro Forza Italia siano ancora lì – e l’incalzante azione, tra gli altri, del deputato messinese Tommaso Calderone ne è frequentissima testimonianza –, nonostante la convivenza sempre critica tra due alleati big come Cuffaro e Lombardo, nonostante una serie di file aperti (tra cui ci sono pure i rapporti a Messina con Cateno De Luca) che, prima o poi, dovranno avere uno sbocco definito e definitivo.

Tutto fieno in cascina, questo, per le opposizioni, che non tardano a sottolineare contraddizioni e potenziali cariche esplosive dentro la coalizione che governa l’Isola.

