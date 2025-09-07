Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / M5s, la Difesa spieghi i resti del missile israeliano a Lampedusa

M5s, la Difesa spieghi i resti del missile israeliano a Lampedusa

di

030325-N-9693M-001.Naval Air Station Sigonella, Sicily (March 25, 2003) -- Sicily's volcano, Mt. Etna, is the backdrop for a U.S. Air Force C-5 "Galaxy" and the air terminal of Naval Air Station (NAS) Sigonella. NAS Sigonella provides logistical support for Sixth Fleet and NATO forces in the Mediterranean Sea. U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Damon J. Moritz. (RELEASED).

"Dopo la segnalazione di aerei spia israeliani in volo sul canale di Sicilia, di strani raggi nel cielo e di forti boati, la notizia del ritrovamento al largo di Lampedusa del rottame di un missile delle forze spaziali israeliane. Tutto questo suscita preoccupazione, tantopiù perchè tutto questo accade proprio mentre dalle coste siciliane è prevista la partenza della Sumud Flotilla per Gaza: una coincidenza inquietante".

Il Movimento 5 Stelle "pretende chiarimenti immediati dal ministero della Difesa italiano su questi accadimenti e per questo depositerò un’interrogazione urgente al Senato". Lo dichiara la senatrice M5s siciliana Dolores Bevilacqua.

