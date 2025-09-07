M5s, la Difesa spieghi i resti del missile israeliano a Lampedusa

"Dopo la segnalazione di aerei spia israeliani in volo sul canale di Sicilia, di strani raggi nel cielo e di forti boati, la notizia del ritrovamento al largo di Lampedusa del rottame di un missile delle forze spaziali israeliane. Tutto questo suscita preoccupazione, tantopiù perchè tutto questo accade proprio mentre dalle coste siciliane è prevista la partenza della Sumud Flotilla per Gaza: una coincidenza inquietante".
Il Movimento 5 Stelle "pretende chiarimenti immediati dal ministero della Difesa italiano su questi accadimenti e per questo depositerò un’interrogazione urgente al Senato". Lo dichiara la senatrice M5s siciliana Dolores Bevilacqua.
