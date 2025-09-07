Salvini da Cernobbio: piano da 204 miliardi in opere pubbliche. Ad ottobre nello Stretto l'avvio dei cantieri del "Ponte degli italiani"

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture presenta a Cernobbio un piano da «204 miliardi di investimenti» in opere pubbliche. «Si tratta - spiega - del 10% del Pil e spazia dall’energia alle ferrovie, dallo sviluppo tecnologico alle città metropolitane, senza trascurare le reti ferroviarie regionali, la sicurezza e l'accessibilità alle stazioni». Salvini parla anche di un «piano idrico» per gestire i 30 miliardi di metri cubi annui utilizzati in Italia. «Abbiamo chiesto a tutti i territori di presentarci i progetti che erano chiusi da anni nei vari cassetti e e abbiamo raccolto proposte per 12 miliardi di interventi». «Già oggi - aggiunge - abbiamo finanziato con 950 milioni di euro 62 opere idriche». Salvini ha ricordato anche le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che sono già stati già venduti «800mila biglietti». «La cosa più importante - ha osservato - sono i 3 miliardi di spettatori televisivi attesi, con un evidente ritorno di immagine per il Made in Italy». «Stiamo lavorando al dopo evento - ha aggiunto - e a Milano, al posto del villaggio olimpico, sorgerà dall’anno successivo il più grande studentato studentesco d’Italia con prezzi calmierati tra i 600 e i 700 euro ad alloggio». Salvini ha ricordato poi l’imminente partenza dei cantieri del "Ponte degli Italiani" sullo Stretto di Messina. «Questa settimana - ha annunciato - presenteremo il progetto alla Corte dei Conti e se darà il via libera tra settembre e ottobre si partirà per i cantieri di un’opera che consentirà di risparmiare 12 milioni di tonnellate di Co2, con buona pace di certi ambientalisti di casa nostra». «Non capisco - ha concluso - come la sinistra italiana possa fare una battaglia politica sui ponti, sulle strade, sulle gallerie e sulle dighe».