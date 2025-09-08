Elezioni regionali, il pronostico degli italiani secondo YouTrend per Sky TG24

Un sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24 ha chiesto agli italiani di esprimere un pronostico sull’esito delle sei elezioni regionali previste in autunno. In realtà le regioni coinvolte sarebbero sette, ma la Valle d’Aosta non rientra nel conteggio perché lì non è prevista l’elezione diretta del presidente. Importante sottolineare che non si tratta di intenzioni di voto: la domanda è stata rivolta all’intero campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, e non solo ai residenti nelle regioni interessate dal voto.

Secondo i risultati, il centrosinistra manterrebbe il controllo delle tre regioni guidate da presidenti uscenti – Toscana, Campania e Puglia – mentre il centrodestra confermerebbe le proprie posizioni in Veneto e Calabria. Maggiore incertezza invece nelle Marche, dove il governatore uscente Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) risulta avanti nei pronostici con il 36% delle preferenze, contro il 25% attribuito al candidato di centrosinistra Ricci. Tuttavia, una quota rilevante del campione (39%) non si sbilancia.