Scontro nella Lega con Vannacci: "Chiarire prima di Pontida". Centinaio: "Si comporta da capo, rispetti le regole e Salvini"

Se Roberto Vannacci «continua a muoversi in questo modo, il rapporto non si recupera. Sono anche convinto, come dice Romeo, che sia necessario un chiarimento con Vannacci, prima di Pontida, per evitare che ci siano ancora dubbi su questa situazione». Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio, in una intervista sul sito de La Stampa, spiegando che da questo confronto si aspetta «che Vannacci inizi a rispettare le regole della Lega. Se non gli vanno bene, faccia il suo partito. Se invece dice di volerle cambiare, vuol dire che vuole puntare alla leadership e a me questo non sta bene». Ha l’impressione che stia cercando di togliere lo scettro a Salvini? «Sì, vedo che si comporta da leader di un partito all’interno della Lega», secondo cui il generale, eletto al Parlamento europeo «deve capire che è entrato in un partito strutturato, che ha già un suo leader, Matteo Salvini. Ed è il nostro segretario che prende le decisioni. Se vuole essere accettato, è Vannacci che deve salvinizzarsi».

«Dire "vannaccizzo la Lega" significa mettere in discussione Salvini. Per questo si sono attivati gli anticorpi. Questa è una forza politica con le sue regole, non puoi entrare e fare o dire quello che vuoi. Quando entri in una comunità e fai dichiarazioni invasive come quella, la comunità reagisce. E comunque, nessun militante leghista vuole essere vannaccizzato», aggiunge Centinaio, dicendosi «sicuro» che Salvini «abbia parlato con lui senza passare dai giornali. Spero che gli abbia detto quel che doveva e che ora Vannacci la smetta». Le spinte di Vannacci per piazzare i nomi dei suoi fedelissimi nelle liste della Lega, nelle Regioni al voto questo autunno, per Centinaio rappresentano «un problema se poi ne pagano il prezzo i nostri militanti che non trovano lo spazio che meritano. Non lo dico solo io, ma anche e soprattutto Susanna Ceccardi, che in Toscana ha avuto questo problema. Lei conosce il suo territorio e, se lancia l’allarme, quell'allarme deve essere tenuto in considerazione».