Farmacie di Barcellona, una nuova mappa proposta all’esame dell’Aula

La proposta dell’assessore alla Salute punta a una riconferma sostanziale degli equilibri tra i bacini di utenza delle dodici realtà cittadine. Quelle rurali scendono da due a una

Farmacie, nuova pianta organica: confermate 12 sedi, l’unica farmacia rurale resta quella della frazione Portosalvo. È approdata all’esame della prima commissione consultiva, presieduta dal consigliere, avvocato Carmelo Pino, la nuova proposta di delibera formulata dall’assessore alla Salute, Nicola Maria Barbera, destinata al Consiglio comunale, la n. 56 dell’8 agosto 2025, che riguarda la proposta per l’approvazione della revisione della Pianta organica delle farmacie per il biennio 2023-2024. L’iniziativa, che ricade nell’ambito del settore Urbanistica, si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale che disciplina il servizio farmaceutico e la sua distribuzione sul territorio, a partire dal regio decreto 1265 del 27 luglio 1934, fino alle leggi 221 e 475 del 1968, nonché ai provvedimenti più recenti come la legge 27 del 2012, che ha attribuito ai comuni la competenza in materia di regolamentazione della pianta organica.
