Giro di vite sui medici "gettonisti" in Sicilia. Altolà ai manager della sanità

Giro di vite sui medici “gettonisti” in Sicilia. Altolà ai manager della sanità

L’Assessorato regionale alla Salute ha inviato un memorandum ai direttori generali. «Il ricorso a queste figure professionali deve essere considerato eccezionale»

Due pagine fitte di richiami legislativi e nuove regole. Così l’assessorato alla Sanità ha imposto ai manager di Asp e ospedali, ieri sera, di ridurre subito al minimo il ricorso a una particolare categoria di medici e infermieri precari.
È una stretta alle chiamate dei cosiddetti gettonisti, quella firmata dal dirigente del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino. Una direttiva che si traduce nell’obbligo di privilegiare assunzioni regolari e ridurre progressivamente il ricorso a precari e pensionati che tornano a indossare il camice per fronteggiare particolari esigenze legate a vuoti d’organico.

Il fenomeno, nato come soluzione di emergenza, è diventato da tempo tutt’altro che una eccezione alle normali vie di reclutamento. Secondo i dati dell’assessorato alla Sanità sono «alcune centinaia» i medici gettonisti stabilmente impiegati dagli ospedali. Sono in servizio soprattutto nei Pronto Soccorso ma anche in reparti eccezionalmente sguarniti (è il caso di Ortopedia a Villa Sofia, dove l’emergenza della primavera scorsa è stata fronteggiata anche con la chiamata di gettonisti). In base a paletti nazionali questi medici possono guadagnare fino a 83 euro per ogni ora di impiego nei Pronto Soccorso, un po’ di meno (fino a un massimo di 75 euro all’ora) negli altri reparti. Cifre leggermente inferiori per gli infermieri.

