Giro di vite sui medici “gettonisti” in Sicilia. Altolà ai manager della sanità

Due pagine fitte di richiami legislativi e nuove regole. Così l’assessorato alla Sanità ha imposto ai manager di Asp e ospedali, ieri sera, di ridurre subito al minimo il ricorso a una particolare categoria di medici e infermieri precari.

È una stretta alle chiamate dei cosiddetti gettonisti, quella firmata dal dirigente del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino. Una direttiva che si traduce nell’obbligo di privilegiare assunzioni regolari e ridurre progressivamente il ricorso a precari e pensionati che tornano a indossare il camice per fronteggiare particolari esigenze legate a vuoti d’organico.

Il fenomeno, nato come soluzione di emergenza, è diventato da tempo tutt’altro che una eccezione alle normali vie di reclutamento. Secondo i dati dell’assessorato alla Sanità sono «alcune centinaia» i medici gettonisti stabilmente impiegati dagli ospedali. Sono in servizio soprattutto nei Pronto Soccorso ma anche in reparti eccezionalmente sguarniti (è il caso di Ortopedia a Villa Sofia, dove l’emergenza della primavera scorsa è stata fronteggiata anche con la chiamata di gettonisti). In base a paletti nazionali questi medici possono guadagnare fino a 83 euro per ogni ora di impiego nei Pronto Soccorso, un po’ di meno (fino a un massimo di 75 euro all’ora) negli altri reparti. Cifre leggermente inferiori per gli infermieri.