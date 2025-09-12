Ritratti di Prima Repubblica: «La Dc vive anche con la Meloni». Intervista a Calogero “Lillo” Mannino

On. Mannino, ormai quasi metà degli italiani non va più a votare. Un tema che ha sussulti solo nei commenti post elettorali, poi sfuma e torna nell’ombra. È una sconnessione alimentata da una politica non più credibile, o un processo irreversibile? Il sistema maggioritario introdotto nel 1993, l’eliminazione delle preferenze, la conseguente formazione di partiti monocratici, personali quando non patrimoniali, ha allontanato gli italiani dall’interesse a partecipare per la convinzione di non decidere. Quindi voto inutile. Oggi questa indifferenza deve preoccupare perché nel mondo occidentale, la patria della democrazia rappresentativa, si affermano tendenze autocratiche che non hanno più marcati tratti differenziali con le autocrazie o dittature orientali. La Democrazia, come sistema, diventa minoranza nel mondo. Questa indifferenza in Italia non consente quel ritmo attivo e responsabile della politica, in una fase in cui si giocano i tratti fondamentali della nostra esperienza storica, come Democrazia di carattere occidentale. L’Occidente al tramonto? Speriamo di no. Intanto, però, Putin continua a distruggere l’Ucraina, a fare vittime e a intimidire l’Europa con i droni in Polonia».

La sua memoria è come un archivio di Stato, dove entri e tiri fuori carpette, fascicoli e faldoni per ricostruire una storia, scandagliare retroscena, incrociare aneddoti e rapporti della cosiddetta Prima Repubblica. Calogero “Lillo” Mannino, 86 anni festeggiati il 20 agosto, dagli anni Sessanta ha vissuto le stagioni della politica italiana nel ventre della Balena Bianca, in prima fila e dietro le quinte della Democrazia cristiana : consigliere comunale a Sciacca nel 1961, deputato e assessore regionale, parlamentare dal 1976 senza sosta fino al 1994, cinque volte ministro. Ha militato sempre nell’ala progressista della Dc, a cavallo tra le correnti di Donat Cattin e De Mita.

Lei ha attraversato la prima Repubblica assumendo ruoli istituzionali ai vertici dello Stato. E oggi si sta facendo largo una rilettura di quella storia, per anni considerata il peccato originale. C’è chi è stato travolto dalle macerie, chi ha trovato il terreno fertile per costruire fortune politiche e chi in buona fede credeva di scrivere una pagina nuova, affrancata dalla degenerazione dei partiti. Doveva andare così? Da sempre ho sostenuto che l’obbiettivo delle stragi era politico, cioè mettere in crisi l’assetto politico e la preminenza della Dc. Che proprio nelle elezioni del 1992 aveva ancora riportato il 29% dei voti. Chi sa fare confronti con i risultati elettorali del periodo successivo, può constatare che era il partito di maggioranza. Ma due anni dopo la Dc non c’era più. I voti della Dc sono andati a chi si è organizzato sul versante del centro destra (Berlusconi per tutto il tempo della sua vita ed attività politica ha usato la motivazione della difesa dal comunismo come fattore centrale della sua politica e del consenso ricevuto). La sinistra democristiana si è riversata in tappe progressive nel partito post-post comunista. Quando Sturzo fu costretto dal compromesso Vaticano-fascismo ad andare in esilio e De Gasperi, dopo essere stato in galera, si ritirò in Vaticano, Scelba, Piccioni, Spataro e tutti gli altri non si compromisero con il fascismo. Quando questo cadde, perché Mussolini perdette la guerra mondiale, i vecchi popolari avevano da proporre il patrimonio ideale e morale preservato dal loro sacrificio. Molti che stavano nella Dc non hanno sentito questo brivido morale. Andreotti e Mannino sono stati lasciati alle cure della gestione politica di Violante-Caselli, ed hanno ritenuto di ricollocarsi o di qua o di là. Quella storia è finita. La Dc di De Gasperi Fanfani Moro Andreotti e con le debite proporzioni Mannino non c’è più. Tuttavia l’esperienza storica della Dc è patrimonio non soltanto della storia. Anche la Meloni, senza fare abiure sul terreno delle grandi scelte politiche, fa quello che ha fatto ed avrebbe continuato a fare la Dc. Soprattutto in Europa e nei rapporti con gli Usa.

Moro si poteva salvare? O Le cosiddette “entità esterne” controfirmarono la sua condanna a morte? Perché si arenò la trattativa per salvarlo?

In quel tempo speravo che le forze di Polizia e gli apparati dello Stato riuscissero a salvarlo. Quando i tentativi fallirono fu lo stesso Cossiga, Ministro degli Interni, a sperare nelle trattative. Ve ne fu più di una. E l’ultima sembrava avere qualche possibilità, patrocinata da Paolo VI. L’ultima Commissione di indagine su Moro ha fatto un buon lavoro, purtroppo senza giungere a conclusioni complete e definitive. Stupefacente la testimonianza della ricostruzione dei colpi sparati, tutti attorno al cuore, un disegno a raggiera. Non è un mistero secondario e ci fa dubitare sull’identità dell’esecutore.

Lei ha detto che gli Stati Uniti non sono stati leali nella fase crepuscolare della Dc. Cosa intendeva?

Caduto il muro di Berlino gli Usa hanno ridisegnato la loro politica mondiale. Ne vediamo l’attuazione e le conseguenze proprio oggi. La Dc per Roosevelt (che rimane il più grande Presidente che gli Usa abbiano avuto nella storia) doveva essere la forza dei Cattolici (in Francia ed in Germania c’era la democrazia cristiana ); doveva riunire l’Europa e preservarla sia dai fascisti che dai comunisti. Clinton poi ha trovato il Governo D’Alema prezioso alleato per un’operazione militare conto Milosevic, Presidente della Serbia. Ma a Pechino di recente D’Alema si è dato la mano con Milosevic. Allora per Clinton, ma anche per i suoi successori, la Dc non serviva più. La pregiudiziale antifascista ed anticomunista non sussisteva più. Trump poi di Putin è anche buon amico.

Falcone parlava di “menti raffinatissime”, che ruolo hanno avuto nei delitti eccellenti e nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio? Penso a Piersanti Mattarella, alla solitudine del generale Dalla Chiesa. Ombre, depistaggi accertati. C’era uno Stato occulto e parallelo che si muoveva dietro le quinte…

Certo che il dubbio oggi è più che rafforzato. Tutte le ricostruzioni sulle stragi fatte a Palermo e Caltanissetta sono rimesse in discussioni da altri scenari e di conseguenza da dubbi avanzati dalle stesse Procure. Anche dietro il terrorismo degli anni 70, che ha messo a dura prova l’Italia sino all’assassinio di Moro (primo grande colpo contro la Democrazia Cristiana), qualcosa c’era e non soltanto di rosso ma anche di nero. Non c’era lo Stato Italiano, ma qualche suo servitore sleale e infedele.

Quando uscirono gli elenchi della P2 come reagì la Democrazia cristiana

La reazione della Dc alla pubblicazione degli elenchi della P2 è stata espressa dalle conclusioni della Commissione presieduta dall’on. Tina Anselmi, della Democrazia cristiana. Non ha sottaciuto le spiacevoli implicazioni per alcuni democristiani, peraltro persone molto perbene, ma coinvolti come tanti altri funzionari dello Stato. Speriamo che l’Italia si liberi dalle conseguenze della spartizione di Yalta. La Dc con il Governo Andreotti ha fatto l’ultimo provvedimento di amnistia proprio per evitare che da Mosca arrivassero a Roma molte carte compromettenti per il partito comunista. Non si dimentichi che il Procuratore generale di Mosca aveva chiesto un incontro con Falcone, che poi non è più avvenuto.

Lei ha vissuto trent’anni sulla graticola giudiziaria, due anni tra carcere e arresti domiciliari, 15 assoluzioni. Da dove nasce quella che lei ha definito «ossessione inquisitoria»?

I processi intentati contro di me hanno avuto esiti chiari e precisi: sempre assolto, Assolto in primo grado dal Tribunale di Palermo mentre era Procuratore Caselli. È chiaro, l’obbiettivo politico è stato raggiunto. Non si può dimenticare che per cercare carte contro di me è stata fatta una perquisizione della sede della Democrazia cristiana regionale con il sequestro di tutti i documenti. Episodio mai avvenuto nei confronti di altri partiti e mentre governava la Dc, partito che ha sempre garantito l’esistenza e la libertà del Pci in ogni tempo. Quando la Banca Nazionale del Lavoro inviò al Ministero degli Interni i riferimenti dei versamenti da Mosca al Pci, De Gasperi disse a Scelba di togliere di mezzo quelle carte per coprire il partito comunista. Contro Mannino e contro Andreotti le Procure non hanno risparmiato mezzi. Per quel che riguarda me hanno fatto soltanto ingiusti processi.

Totò Cuffaro continua a mantenere un ruolo attivo in politica, soprattutto in Sicilia. Non le sembra una forzatura?

Cuffaro gode di buona anzi ottima salute elettorale. E la usa. Perché no? È centrale per Schifani oggi e domani se lo vorrà.

Da Musumeci a Schifani, la Sicilia da 8 anni governata dal centrodestra. Eppure oggi all’Ars, mentre non si riesce a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, il tema che sta più a cuore è quello delle “mance”. Deputati che incassano finanziamenti ad personam per lubrificare i collegi elettorali. Altro che questione morale…. La Regione richiede una ridefinizione del suo profilo politico, amministrativo e per certi aspetti anche istituzionale. Schifani è molto debole politicamente. Forse per questo rimane il punto di attrazione e composizione dell’equilibrio. In fondo Schifani è un ossimoro. La debolezza che riesce ad essere fattore centrale di aggregazione delle forze di maggioranza. Anche elettoralmente oggi il partito della Meloni è più forte del partito di Schifani. Ma lui è il centro di gravità permanente.