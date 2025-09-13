Meloni: "Accusati di odio da chi festeggia l'omicidio di Charlie Kirk"

«Io vengo da una comunità politica che è spesso stata accusata ingiustamente di diffondere odio, che è stata accusata, guarda un po', dagli stessi che oggi tacciono, minimizzano o addirittura giustificano o festeggiano l’omicidio premeditato, intenzionale, a sangue freddo di un ragazzo di 31 anni che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc, a Roma, facendo riferimento all’assassinio di Charlie Kirk.
«Per quello che ci riguarda continuiamo a pensarla - ha proseguito la premier - l’ho citato già qualche settimana fa, come Jean Guitton, grande pensatore cattolico che diceva: "Mille miliardi di idee non valgono una sola persona, noi dobbiamo amare le persone, è per loro che bisogna vivere e morire". Ci interessa ciò, la vita delle persone, che il campo di gioco che abbiamo scelto è il campo del reale, dove quello che conta non è l'ideologia. Ma è la capacità di andare al cuore dei problemi, è la capacità di affrontare quei problemi, è la capacità di risolvere quei problemi».
«È questo che muove la nostra azione politica che nutre il senso del nostro lavoro quotidiano. Tutto il resto lo lasciamo all’arroganza di chi pensa che sia possibile modellare la realtà in base alle proprie convinzioni - ha aggiunto -. A noi piace approfondire le questioni anche quelle più spinose, anche quelle all’apparenza troppo difficili da affrontare e poi valutare tutte le opzioni possibili, con coraggio scegliere e perseguire la opzione che si ritiene più efficace. E in quello che facciamo mettiamo quella concretezza, quell'umanità, quella attenzione ai bisogni dei cittadini che gli italiani riconoscono da oltre 30 anni al centrodestra, a tutte le forze politiche che ne fanno parte».
