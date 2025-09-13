Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Scontro tra Schifani e Calenda, il governatore lascia la convention di Forza Italia: “Ha offeso la Sicilia e mi ha aggredito a casa mia”

Scontro tra Schifani e Calenda, il governatore lascia la convention di Forza Italia: “Ha offeso la Sicilia e mi ha aggredito a casa mia”

La discussione è rapidamente degenerata, fino alla decisione del presidente della Regione di andar via

di

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha abbandonato la convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il presidente della Regione ha rinunciato al suo intervento dopo un acceso diverbio con Carlo Calenda, ospite della kermesse.

La ricostruzione

Tutto è accaduto fuori dal tendone, poco prima che Calenda salisse sul palco per il suo intervento, davanti a decine di persone. La discussione è rapidamente degenerata, fino alla decisione di Schifani di lasciare la manifestazione.

Le dichiarazioni

«Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento», ha affermato Schifani, che oltre al ruolo di governatore è anche presidente del consiglio nazionale di Forza Italia.

«Mi ha aggredito e lo ha fatto a casa mia», ha aggiunto il governatore, confermando di non aver voluto partecipare alla convention dopo l’episodio.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province