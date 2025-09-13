Scontro tra Schifani e Calenda, il governatore lascia la convention di Forza Italia: “Ha offeso la Sicilia e mi ha aggredito a casa mia”

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha abbandonato la convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il presidente della Regione ha rinunciato al suo intervento dopo un acceso diverbio con Carlo Calenda, ospite della kermesse.

La ricostruzione

Tutto è accaduto fuori dal tendone, poco prima che Calenda salisse sul palco per il suo intervento, davanti a decine di persone. La discussione è rapidamente degenerata, fino alla decisione di Schifani di lasciare la manifestazione.

Le dichiarazioni

«Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento», ha affermato Schifani, che oltre al ruolo di governatore è anche presidente del consiglio nazionale di Forza Italia.

«Mi ha aggredito e lo ha fatto a casa mia», ha aggiunto il governatore, confermando di non aver voluto partecipare alla convention dopo l’episodio.