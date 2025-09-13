Sicilia, il sigillo del governo regionale alla nuova rete ospedaliera

Il governo regionale ha varato il piano per la nuova rete ospedaliera. Il documento, che ha già ottenuto il parere favorevole della Conferenza permanente della Programmazione sanitaria, ora approderà sui tavoli della VI Commissione (Salute) dell’Ars per il parere obbligatorio previsto dalla normativa e, successivamente, tornerà in giunta per l’approvazione definitiva, prima di essere trasmesso al ministero della Salute per il via libera finale.

«Questo piano – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – rappresenta un passo fondamentale verso una sanità più più equa ed efficiente per tutti i siciliani. La nuova rete punta a garantire alti standard qualitativi uniformi su tutto il territorio. Confido – aggiunge Schifani – che la commissione Salute condivida il Piano e comunque resteremo aperti a qualsiasi forma di dialogo in relazione a future integrazioni o modifiche in corso d’opera».

«Stiamo ridisegnando – osserva l’assessora alla Salute, Daniela Faraoni – la mappa della sanità siciliana, tenendo conto delle trasformazioni demografiche e dei nuovi bisogni di salute dei nostri cittadini, con l’obiettivo di garantire cure di qualità a tutti e rispettando i tempi di soddisfacimento dei bisogni di salute, riducendo al contempo la migrazione sanitaria verso altre regioni. Non si tratta solo di numeri, ma la necessità di ripensare ad un modello sanitario».

