Sicilia, sottogoverni: il centrodestra “ricicla” ex deputati e sindaci

Ci sono due ex deputati all’Ars, uno storico ex sottosegretario, un paio di sindaci, alcuni segretari di partito e varie figure che da sempre animano la galassia del sottogoverno della Regione. Ecco gli uomini voluti dai partiti del centrodestra per guidare gli Iacp, i parchi e i consorzi universitari. Scelte che per lo più aggirano il paletto della competenza privilegiando quello dell’appartenenza.

È una valanga di nomine che arriva a 24 ore dall’approdo di Luigi Genovese, primo dei non eletti dell’Mpa di Lombardo (oggi Grande Sicilia) e figlio dell’ex segretario del Pd, alla guida dell’Ast. Ieri Renato Schifani ha riunito la giunta per ratificare le scelte fatte dagli alleati dopo un accordo che alla vigilia dell’estate aveva portato a una divisione delle poltrone. Gli incarichi più pesanti sono quelli negli Istituti autonomi case popolari. Quello di Palermo sarà guidato da Francesco Riggio, ex deputato del Pd coinvolto qualche anno fa in uno scandalo legato ai fondi per la formazione professionale che gli costò il seggio. Oggi Riggio è vicino a Forza Italia. E forzista, area Cardinale, è anche Giuseppe Picciolo, altro ex deputato del Pd che va a guidare lo Iacp di Messina. Forza Italia si aggiudica anche lo Iacp di Enna, dove va Francesco Occhipinti.