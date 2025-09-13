Verso il voto, Tridico e la rimonta: “Quale, quella di Occhiuto su di me?”

«La rimonta? Quale, quella di Occhiuto verso di me o a cosa si riferisce? Io vedo un entusiasmo enorme dappertutto. Sto andando in tutti i paesi, in tutte le aree interne, quelle che noi chiamiamo paesi, non borghi, come sapete. E questo è probabilmente la forza della gente, la forza di questi territori abbandonati nelle aree interne per mancanza di ospedali, per mancanza di sanità, per mancanza di viabilità, per chiusura delle scuole». A dirlo, con una battuta, il candidato presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico, a margine della presentazione delle liste di Avs a Lamezia Terme. «In questa Calabria vera, le aree interne, che poi sono i tre quarti della Calabria sia in termini geografici che in termini di popolazione - ha aggiunto - noi abbiamo l’abbandono più totale e anche le coste, le città, vivono in disoccupazione e povertà. Qui c'è un grandissimo lavoro da fare, l’entusiasmo delle persone in queste aree me lo dimostra, stiamo andando veramente forte». «Devo dire - ha poi sostenuto Tridico - che Avs sono compagni di questa coalizione molto leali. Parte di Avs, la parte di Sinistra italiana, sono miei compagni di partito dentro il gruppo europeo, militiamo nello stesso gruppo che è Left. Quindi c'è una grande sintonia, grande convergenza sui temi. Giornalmente mi sentivo con Bonelli e Fratoianni, mi esprimevano sempre il loro appoggio e io comprendevo assolutamente i momenti del contesto e di trovare una sintesi».