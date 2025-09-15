Virginia Libero, ecco chi è la candidata unitaria dei giovani Pd: "La politica come servizio"

Virginia Libero, 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. L’annuncio, dal palco della Festa dell’Unità è arrivato direttamente dalla segretaria Elly Schlein. «Ieri qui - ha detto - i Giovani democratici hanno deciso di andare a congresso con una candidatura unitaria, Virginia Libero.
Li voglio ringraziare perché con il loro sforzo unitario danno l’esempio anche ai noi, ai grandi». Libero è iscritta da oltre 10 anni al Pd e ai Giovani Democratici, ha avuto un lungo impegno nei movimenti studenteschi, prima alle scuole superiori poi all’università dove è stata senatrice accademica e presidente dell’Udu di Padova. «Fin da bambina - racconta in un post sul suo profilo Fb - l’esperienza scout e gli oltre dieci anni nell’associazionismo padovano e nella rappresentanza studentesca mi hanno insegnato che un percorso ha valore solo se si fa insieme, ma anche che non esiste un solo modo di farlo. Tutte e tutti abbiamo qualcosa da raccontare, qualcosa che vogliamo cambiare».
Un’idea di politica che, dice ancora, «per me è sempre stato un servizio. Il mio impegno nasce dall’ascolto, dalla cura e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno». Nel suo curriculum anche il ruolo di presidente del circolo Auser Blow up, luogo di incontro intergenerazionale al Portello, quartiere popolare di Padova dove ha seguito molti progetti di strada.
