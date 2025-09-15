Virginia Libero, ecco chi è la candidata unitaria dei giovani Pd: "La politica come servizio"

Virginia Libero, 27 anni, padovana, laureanda in giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem. L’annuncio, dal palco della Festa dell’Unità è arrivato direttamente dalla segretaria Elly Schlein. «Ieri qui - ha detto - i Giovani democratici hanno deciso di andare a congresso con una candidatura unitaria, Virginia Libero.

Li voglio ringraziare perché con il loro sforzo unitario danno l’esempio anche ai noi, ai grandi». Libero è iscritta da oltre 10 anni al Pd e ai Giovani Democratici, ha avuto un lungo impegno nei movimenti studenteschi, prima alle scuole superiori poi all’università dove è stata senatrice accademica e presidente dell’Udu di Padova. «Fin da bambina - racconta in un post sul suo profilo Fb - l’esperienza scout e gli oltre dieci anni nell’associazionismo padovano e nella rappresentanza studentesca mi hanno insegnato che un percorso ha valore solo se si fa insieme, ma anche che non esiste un solo modo di farlo. Tutte e tutti abbiamo qualcosa da raccontare, qualcosa che vogliamo cambiare».