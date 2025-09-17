Sicilia, Calenda attacca ancora Schifani: “Le nomine usate come merce di scambio, i siciliani meritano di più”

“Schifani dice che ho offeso la Sicilia? A offenderla è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il bene dei siciliani, usate come scambio per il tesseramento di Forza Italia. I siciliani devono liberarsi da questo giogo. Schifani pensa di essere Dio, come Luigi XIV in Francia”, ha attaccato Calenda nel corso di una conferenza stampa a Palermo.

Le critiche a Statuto e partecipate

Calenda ha rilanciato il suo giudizio critico sull’autonomia siciliana, affermando che negli ultimi ottant’anni “abbiamo visto il fallimento dello Statuto speciale e il peggioramento dei servizi ai cittadini”. Ha puntato il dito soprattutto contro la frammentazione nella gestione delle risorse idriche: “Esistono cinquanta società che si occupano d’acqua e manca una rete idrica. Lo stesso vale per trasporti e sanità, settori dove abbiamo assistito a scene raccapriccianti. I siciliani hanno diritto agli stessi servizi del resto del Paese: se la Regione non è in grado di erogarli, deve intervenire lo Stato”.

L’appoggio (parziale) di La Vardera

Accanto a Calenda, il deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera, che ha ribadito la battaglia contro il voto segreto all’Ars, definito “una barbarie che consente ai deputati di esercitare un indebito ricatto sulla giunta”. “La Sicilia non si commissaria, si governa con persone serie e preparate”, ha precisato però La Vardera, prendendo le distanze dalle posizioni più radicali di Calenda sull’abolizione dello Statuto. “Su questo Carlo sbaglia, ma condivido la battaglia per trasparenza e contro il voto segreto”.