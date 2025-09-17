Sicilia, Calenda attacca ancora Schifani: “Le nomine usate come merce di scambio, i siciliani meritano di più”

Si accende lo scontro politico in Sicilia tra il presidente della Regione Renato Schifani e il leader di Azione, Carlo Calenda. Al centro del dibattito, anche la gestione delle nomine nelle società partecipate.
“Schifani dice che ho offeso la Sicilia? A offenderla è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il bene dei siciliani, usate come scambio per il tesseramento di Forza Italia. I siciliani devono liberarsi da questo giogo. Schifani pensa di essere Dio, come Luigi XIV in Francia”, ha attaccato Calenda nel corso di una conferenza stampa a Palermo.
Il leader di Azione ha denunciato quella che definisce una sistematica spartizione partitica delle poltrone: “Ho l’elenco di ogni singola nomina con accanto il partito politico di riferimento e non ce n’è una che venga fatta sulla base del merito. Su questo va ristabilito un principio di decoro”.
Le critiche a Statuto e partecipate
Calenda ha rilanciato il suo giudizio critico sull’autonomia siciliana, affermando che negli ultimi ottant’anni “abbiamo visto il fallimento dello Statuto speciale e il peggioramento dei servizi ai cittadini”. Ha puntato il dito soprattutto contro la frammentazione nella gestione delle risorse idriche: “Esistono cinquanta società che si occupano d’acqua e manca una rete idrica. Lo stesso vale per trasporti e sanità, settori dove abbiamo assistito a scene raccapriccianti. I siciliani hanno diritto agli stessi servizi del resto del Paese: se la Regione non è in grado di erogarli, deve intervenire lo Stato”.
L’appoggio (parziale) di La Vardera
Accanto a Calenda, il deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera, che ha ribadito la battaglia contro il voto segreto all’Ars, definito “una barbarie che consente ai deputati di esercitare un indebito ricatto sulla giunta”. “La Sicilia non si commissaria, si governa con persone serie e preparate”, ha precisato però La Vardera, prendendo le distanze dalle posizioni più radicali di Calenda sull’abolizione dello Statuto. “Su questo Carlo sbaglia, ma condivido la battaglia per trasparenza e contro il voto segreto”.
Appello al centrosinistra
Nel mirino di Calenda anche le opposizioni: “Faccio appello al Pd e al M5S, a Schlein e a Conte: rinunciate alle quote nella finanziaria regionale. L’opposizione deve rifiutare le mancette”. Con toni duri e provocatori, il leader di Azione ha scelto Palermo per ribadire la sua linea di rottura con il sistema politico siciliano, accusato di clientelismo e di scarsa capacità amministrativa.
