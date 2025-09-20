Schlein attacca Fitto: “Non è normale apprendere dai giornali la posizione del governo su Gaza”

«Non è normale che abbiamo appreso dai giornali che Fitto, che peraltro non è lì a rappresentare né il suo partito né il suo governo, sia uscito dalla discussione sulle sanzioni proposte dalla Commissione europea contro il governo israeliano e contro i crimini che sta perpetrando a Gaza come in Cisgiordania». Così la segretaria Elly Schlein a Pergola (Pesaro Urbino) durante un tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre.

«Noi abbiamo chiesto un confronto in Parlamento con la presidente del Consiglio e di votare impegni precisi - ha concluso - perché non è possibile e non è democratico che non sappiamo ma prendiamo solo dai retroscena la posizione del governo italiano sulle sanzioni a Netanyahu e al suo governo e sul riconoscimento dello Stato di Palestina che sono in discussione e in votazione in questi giorni a Bruxelles come a Londra».