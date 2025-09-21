Meloni alla festa di Fenix: "Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura". E ai giovani: "L'anonimato di un account fake non vi rende più liberi"

"Un presidente, solo un presidente", è il coro che hanno scandito i ragazzi Gioventù nazionale quando Giorgia Meloni è apparsa sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale che oggi si chiude all’Eur di Roma. «Grazie di questo entusiasmo, per questo affetto e per questa bellissima manifestazione», ha risposto la presidente del Consiglio. «Siete uno spettacolo», ha aggiunto. «Vi fanno passare come semplice manovalanza, come la gioventù Meloniana, perchè forse a qualcuno fa più comodo descrivervi come semplici burattini per non descrivere la realtà. Ma se siete qui è perchè non credete a quello a cui gran parte dei media tenta di propinarvi ogni giorno», ha affermato ancora. «Non siete la gioventù Meloniana», ha detto ancora.

«Continueremo a rispettare» gli avversari politici «e a non aver paura del tentativo di demonizzarci, dei tentativi di censura, delle minacce che si moltiplicano. Non abbiamo avuto paura - ha proseguito la Meloni nei tempi in cui potevi essere ammazzato per aver scritto un tema sulle Brigate rosse, non avremo paura oggi o domani».