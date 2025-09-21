Meloni alla festa di Fenix: "Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura". E ai giovani: "L'anonimato di un account fake non vi rende più liberi"

"Un presidente, solo un presidente", è il coro che hanno scandito i ragazzi Gioventù nazionale quando Giorgia Meloni è apparsa sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale che oggi si chiude all’Eur di Roma. «Grazie di questo entusiasmo, per questo affetto e per questa bellissima manifestazione», ha risposto la presidente del Consiglio. «Siete uno spettacolo», ha aggiunto. «Vi fanno passare come semplice manovalanza, come la gioventù Meloniana, perchè forse a qualcuno fa più comodo descrivervi come semplici burattini per non descrivere la realtà. Ma se siete qui è perchè non credete a quello a cui gran parte dei media tenta di propinarvi ogni giorno», ha affermato ancora. «Non siete la gioventù Meloniana», ha detto ancora.
«Continueremo a rispettare» gli avversari politici «e a non aver paura del tentativo di demonizzarci, dei tentativi di censura, delle minacce che si moltiplicano. Non abbiamo avuto paura - ha proseguito la Meloni nei tempi in cui potevi essere ammazzato per aver scritto un tema sulle Brigate rosse, non avremo paura oggi o domani».
"Kirk ucciso perchè smontava narrazione mainstream"
Charlie Kirk «era pericoloso perchè smontava la narrazione del mainstream con la logica. Andava fermato perchè era libero, coraggioso e capace e le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre con la forza le proprie convinzioni». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù nazionale. «L'odio non è finito con la sua morte, anche qui abbiamo avuto commenti da sedicenti intellettuali. Abbiamo avuto una diapositiva» di cosa è «non la sinistra italiana, ma la sinistra mondiale».
"L'anonimato di un account fake non vi rende più liberi"
«Sappiate distinguere ciò che è vero e profondo da quello che non lo è. Lo schermo di un cellulare non può tenervi al riparo dalla vita, dalle emozioni, da quello che deve essere affrontato guardando gli altri negli occhi. I vostri pensieri non staranno mai in centoquaranta caratteri, quelli veri non ci possono stare. L’anonimato di un account fake non vi rende più liberi, vi rende più vigliacchi. L’orologio che avete al polso, l’auto che guidate, il trucco che mettete in faccia, la marca dei jeans non stabiliscono il vostro valore se non siete in vendita». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI. «Tutto quello che brilla - ha spiegato ancora rivolta alla platea di Gn - è una distrazione o una trappola. Salvo il sole, perché il sole illumina e vi consente di vedere le cose per come sono, ma anche perché per vederlo dovete rivolgere lo sguardo verso l’alto. Ed è in alto che dovete guardare e tendere se volete fare qualcosa di grande di voi e della vostra vita: non adagiatevi, non accontentatevi, non commiseratevi. Mettetevi sempre alla prova, non siate indulgenti con voi stessi neanche quando lo sono gli altri perché, come scriveva Mark Twain, tra vent'anni tra vent'anni non sarete delusi da quello che avete fatto ma da quello che non avrete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele, esplorate sognate scoprite. Buon vento ragazzi, ci vediamo nella tempesta».
