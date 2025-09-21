Salvini al raduno della Lega a Pontida: "Il ponte sullo Stretto lo faremo, ci lavorerà tutta Italia"

«Noi il Ponte lo rea-liz-ze-re-mo facendo lavorare imprese di tutta Italia, giovani e archiettetti di tutta Italia». Così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini dal palco di Pontida per l'edizione 2025 del raduno della Lega. La manifestazione sul pratone a due passi dalla stazione del paesino della Bergamasca è cominciata con il tradizionale omaggio ai militanti del Carroccio scomparsi nell’ultimo anno. Il filmato si è concluso con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso negli Usa. Salvini apre il suo intervento chiedendo al popolo leghista di Pintida di dedicare «non un minuto di silenzio ma un pensiero a Charlie Kirk e un applauso che arrivi fino all’Arizona». Subito dopo sullo schermo, sul palco, sono state proiettate alcune immagini dell’attivista Maga ucciso negli Usa. Il segretario della Lega e vicepremier ha esordito così: "Popolo di Pintida grazie, siete straordinari permettetemi di chiedere a questa immensa sorridente pacifica folla di dedicare non un minuto si silenzio ma un pensiero a coului dipinto come un beraglio e lasciato a fucilate, lascia una moglie e due bambine».

Poi i temi della guerra in Medio Oriente: «L'auspicio di due popoli e due Stati, che è il mio auspicio, non sarà possibile finché ci saranno i tagliagole islamici di Hamas a tenere in ostaggio i bambini palestinesi e israeliani che dovrebbero crescere e studiare insieme in quei territori martoriati». E ancora: «Non manderemo mai nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno", sottolineando che da domani "chiederò a tutti, nei Comuni, di depositare una mozione che ricordi che l’Italia è contro la guerra e per vedere come la pensano i partiti». Poi l'annuncio: «Sabato 14 febbraio tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, diritti e confini e libertà della civiltà occidentale. A testa alta con le proprie famiglie e amici». «No al piano di armo europeo, no al debito europeo per comprare armi e carri armati - ha aggiunto -. Non asseconderemo parole e la voglia di guerra di capetti e mezzi leader europei che parlano di guerra per nascondere fallimenti a casa loro».