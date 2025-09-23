Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura"

«Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell’80esima Assemblea Generale. «Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere - ha aggiunto - Ognuno di essi è un avvertimento».

«Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale».

«Ora è il tempo di fare le scelte - ha detto nella parte finale del suo discorso - di investire nelle Nazioni Unite. Io sono cresciuto nell’oscurità della dittatura, dove la paura silenziava le voci e la speranza, ma poi ho scoperto che la verità non mi ha mai lasciato». «Il potere - ha aggiunto - non risiede nelle mani di coloro che dominano o dividono, ma nella nostra determinazione a resistere, a perseverare e a rifiutarci di arrendersi». «Io - ha concluso suscitando applausi - non mi arrenderò mai».