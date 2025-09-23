Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura"

Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura"

di

«Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell’80esima Assemblea Generale. «Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere - ha aggiunto - Ognuno di essi è un avvertimento».

«Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale».

«Ora è il tempo di fare le scelte - ha detto nella parte finale del suo discorso - di investire nelle Nazioni Unite. Io sono cresciuto nell’oscurità della dittatura, dove la paura silenziava le voci e la speranza, ma poi ho scoperto che la verità non mi ha mai lasciato». «Il potere - ha aggiunto - non risiede nelle mani di coloro che dominano o dividono, ma nella nostra determinazione a resistere, a perseverare e a rifiutarci di arrendersi». «Io - ha concluso suscitando applausi - non mi arrenderò mai».

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell’Onu per l'apertura dell’80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il premier parlerà domani sera al dibattito generale.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province