Legali Salis: "Confermato che Ungheria viola Stato diritto". Lei: "Voglio essere processata in Italia"

«La commissione non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un processo giusto in Ungheria. È stata interpretata correttamente la normativa in tema di immunità parlamentare. Non si poteva non tener conto di alcuni dati oggettivi e di alcune problematiche che ci sono in Ungheria per quanto riguarda la violazione dello Stato di diritto». È il commento degli avvocati milanesi di Ilaria Salis, Eugenio Losco e Mauro Straini, dopo il voto della commissione dell’Europarlamento che ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Avs.
Un processo giusto ed equo in Ungheria, hanno spiegato i legali, «non può essere garantito in un caso così politico, dove ci sono pressioni da parte del governo ungherese e questo vale per Salis e per gli stessi ungheresi». Sono questioni «fondamentali - hanno aggiunto i difensori - ed è giusto che la commissione le abbia riconosciute. Questo è un primo passo, il voto vero e proprio sarà espresso dall’assemblea plenaria il 7 ottobre».
Sul fatto che Salis ha detto che vorrebbe essere processata in Italia, i due avvocati hanno affermato: «Lei ha chiesto un processo equo e per alcune questioni non poteva svolgersi in Ungheria. La Germania sta giudicando in Germania i cittadini tedeschi imputati nei fatti di Budapest e ci chiediamo cosa impedisca all’Italia di portare in Italia un processo a una cittadina italiana». «E' solo un primo passo, molto importante, ma è solo un passaggio e non è la decisione finale quindi aspettiamo il 7 ottobre - hanno poi ribadito i legali - Il Parlamento ha preso atto che effettivamente ci sono problematiche già note per quanto riguarda la sussistenza in Ungheria dello stato di diritto e la possibilità quindi di eseguire un processo giusto ed equo nei confronti di un cittadino europeo. Nei confronti della signora Salis queste problematiche sono chiaramente aggravate visto il fumus persecutionis nei suoi confronti da quando è diventata parlamentare con le continue dichiarazioni da parte dei più alti esponenti del governo ungherese per impedirle di esercitare la sua funzione - hanno sostenuto - e in qualche modo di influire sul potere giudiziario ungherese». Ilaria Salis, hanno concluso, «non vuole sottrarsi dal processo ma da quel tipo di processo e da quelle condizioni disumane a cui è stata sottoposta per più di un anno».
Caricamento commenti
Commenta la notizia