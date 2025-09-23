Legali Salis: "Confermato che Ungheria viola Stato diritto". Lei: "Voglio essere processata in Italia"

«La commissione non ha ritenuto ci fossero le condizioni per un processo giusto in Ungheria. È stata interpretata correttamente la normativa in tema di immunità parlamentare. Non si poteva non tener conto di alcuni dati oggettivi e di alcune problematiche che ci sono in Ungheria per quanto riguarda la violazione dello Stato di diritto». È il commento degli avvocati milanesi di Ilaria Salis, Eugenio Losco e Mauro Straini, dopo il voto della commissione dell’Europarlamento che ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Avs.

Un processo giusto ed equo in Ungheria, hanno spiegato i legali, «non può essere garantito in un caso così politico, dove ci sono pressioni da parte del governo ungherese e questo vale per Salis e per gli stessi ungheresi». Sono questioni «fondamentali - hanno aggiunto i difensori - ed è giusto che la commissione le abbia riconosciute. Questo è un primo passo, il voto vero e proprio sarà espresso dall’assemblea plenaria il 7 ottobre».