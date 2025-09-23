Uno sconto agli agricoltori sulle cartelle emesse dai consorzi di bonifica per l’acqua, che in molti casi non è mai arrivata nei campi. È una delle poche norme su cui i leader dei partiti del centrodestra hanno trovato l’intesa, ieri, in vista della maratona che inizierà stamani in commissione Bilancio all’Ars. E sarà una battaglia, visto che i deputati hanno fatto piovere sulla manovra quater oltre 900 emendamenti.
Renato Schifani ha riunito ieri capigruppo e segretari di partito, insieme all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. E lì è stato espresso il sostegno di tutti a una proposta della Dc che mirava inizialmente a indennizzare del tutto gli agricoltori colpiti dalla crisi idrica. Già da alcuni mesi il pagamento dei canoni irrigui è sospeso ma per bloccarlo del tutto sarebbero serviti 15 milioni. La maggioranza ha invece stanziato 5 milioni che permetteranno un forte sconto su tutti i ruoli recapitati agli agricoltori.
Intesa anche sulla norma che stanzia 10 milioni per un bonus extra di valore compreso fra i 500 e i mille euro una tantum ai regionali. La valutazione in corso nelle ultime ore è legata alla possibilità che questo bonus venga esteso anche ai dipendenti delle partecipate e degli enti collegati. Ipotesi che imporrebbe la ricerca di risorse aggiuntive.
Schifani ha invece definitivamente stoppato un emendamento della Dc che prevedeva di stanziare 2 milioni in favore dell’assessorato agli enti locali, guidato dal democristiano Andrea Messina, per erogare ai sindaci contributi per eventi nel periodo natalizio. Allo stesso modo è stata negata a Fratelli d’Italia la possibilità di rimpinguare i capitoli di spesa per manifestazioni. Per Schifani «bisogna evitare nella manovra quater di avallare spese discrezionali».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia
In commissione depositate dai deputati 900 proposte di modifica del testo base. Nel centrodestra accordo sulle cartelle dei consorzi di bonifica da scontare
Caricamento commenti
Commenta la notizia