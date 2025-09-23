Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia

Uno sconto agli agricoltori sulle cartelle emesse dai consorzi di bonifica per l’acqua, che in molti casi non è mai arrivata nei campi. È una delle poche norme su cui i leader dei partiti del centrodestra hanno trovato l’intesa, ieri, in vista della maratona che inizierà stamani in commissione Bilancio all’Ars. E sarà una battaglia, visto che i deputati hanno fatto piovere sulla manovra quater oltre 900 emendamenti.

Renato Schifani ha riunito ieri capigruppo e segretari di partito, insieme all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino. E lì è stato espresso il sostegno di tutti a una proposta della Dc che mirava inizialmente a indennizzare del tutto gli agricoltori colpiti dalla crisi idrica. Già da alcuni mesi il pagamento dei canoni irrigui è sospeso ma per bloccarlo del tutto sarebbero serviti 15 milioni. La maggioranza ha invece stanziato 5 milioni che permetteranno un forte sconto su tutti i ruoli recapitati agli agricoltori.

Intesa anche sulla norma che stanzia 10 milioni per un bonus extra di valore compreso fra i 500 e i mille euro una tantum ai regionali. La valutazione in corso nelle ultime ore è legata alla possibilità che questo bonus venga esteso anche ai dipendenti delle partecipate e degli enti collegati. Ipotesi che imporrebbe la ricerca di risorse aggiuntive.

Schifani ha invece definitivamente stoppato un emendamento della Dc che prevedeva di stanziare 2 milioni in favore dell’assessorato agli enti locali, guidato dal democristiano Andrea Messina, per erogare ai sindaci contributi per eventi nel periodo natalizio. Allo stesso modo è stata negata a Fratelli d’Italia la possibilità di rimpinguare i capitoli di spesa per manifestazioni. Per Schifani «bisogna evitare nella manovra quater di avallare spese discrezionali».

