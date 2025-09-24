Attacco alla Flotilla, caos in Parlamento: M5S e Avs occupano i banchi del governo alla Camera. Seduta sospesa al Senato

Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra hanno chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo della Camera dopo l’attacco notturno con droni alla Flotilla. Alcuni parlamentari di Avs e M5s hanno occupato i banchi del governo e l’emiciclo. E il presidente di turno dell’assemblea Giorgio Mulè li ha invitati a riprendere i loro posti, annunciando che la presidenza della Camera ha dato la disponibilità ad anticipare la capigruppo in calendario comunque nel pomeriggio.
«I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’Aula della Camera chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo, iniziative immediate del ministro Crosetto a difesa della Flottiglia sotto attacco dei droni israeliani e le comunicazioni di Giorgia Meloni», ha spiegato il vice capogruppo di Avs Marco Grimaldi. Sui banchi del governo, a bloccare la prosecuzione dei lavori, anche i deputati M5s Stefania Ascari e Leonardo Donno.
Senato sospende seduta per un'ora su richiesta di M5s
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sospeso la seduta per un’ora su richiesta di M5s, per permettere al gruppo di riunirsi e collegarsi con il senatore Marco Croatti, imbarcato sulla Global Flotilla. Le opposizioni avevano chiesto la sospensione dei lavori fino a che il ministro della Difesa Crosetto non avesse riferito sull'attacco alla Flotilla.
Caricamento commenti
Commenta la notizia