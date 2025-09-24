Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Stop al deficit di bilancio, il governatore Schifani: "La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi"

Un dato record che il presidente della Regione ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans

Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato record che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. «E' un risultato straordinario» ha detto Schifani.

