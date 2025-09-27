Turismo, Viminale: +4,2 milioni di turisti nell'estate 2025. Santanchè: certifica la crescita del settore

Sono aumentati del 6,22% i turisti in Italia durante l’estate del 2025: lo attestano le rilevazioni di «Alloggiati web», la banca dati del Viminale. Infatti, dal 21 giugno al 21 settembre 2025, sono stati 71.678.640 coloro che hanno pernottato in strutture ricettive mentre, nello stesso periodo del 2024, erano stati 67.484.163.

L’andamento positivo caratterizza tutte le macro categorie. In crescita sia gli italiani (da 29.602.385 a 30.714.385, un incremento pari a +3,76%) sia gli stranieri (da 37.881.778 a 40.964.255, pari a +8,14%). Inoltre, emerge che del rafforzamento del mercato hanno beneficiato sia le strutture alberghiere (da 36.046.425 a 37.034.814, pari a +2,74%) sia quelle extra alberghiere (da 31.437.738 a 34.643.826 pari a +10,2%).

La banca dati «Alloggiati web» è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di adempiere all’obbligo stabilito dall’articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che prescrive di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.