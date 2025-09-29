Tridico e Todde: "Sul reddito di dignità fake news di Occhiuto"

«Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile». È quanto sostiene Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

«La misura - prosegue - è pensata per chi lavora e non arriva a fine mese, per le famiglie che non riescono a pagare le bollette, per gli studenti che vogliono restare e costruire qui il proprio futuro. L’ex futuro governatore dichiara, sbagliando volutamente, che il reddito di dignità non si può fare e tira in ballo la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde che, invece, lo smentisce».

«Resto mortificata dalle parole di Occhiuto - sottolinea Alessandra Todde, intervenuta ieri ad un incontro pubblico a Cosenza insieme a Roberto Fico - perché in Sardegna il provvedimento che si chiama Reis, reddito di inclusione sociale, è stato istituito nel 2016 ed è stato mantenuto addirittura dalla giunta regionale precedente di centrodestra che però ha stanziato la metà delle risorse, 16 milioni, che noi, invece, abbiamo raddoppiato fino a 30 milioni l’anno per i prossimi tre».

«L'esperienza sarda - conclude Tridico - testimonia quindi che il reddito di dignità si può fare. Occhiuto non dica sciocchezze e studi un pò di più».