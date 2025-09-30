Centrodestra compatto a Lamezia per Occhiuto: sul palco Meloni, Salvini e Tajani

“Forza Italia sarà a Lamezia con il suo leader Antonio Tajani e gli alleati del centrodestra – si legge in una nota – per confermare il sostegno a Roberto Occhiuto. Grazie al suo lavoro, la Regione è tornata a crescere ed è oggi un esempio virtuoso di buongoverno”.

Il corso Numistrano di Lamezia si prepara ad ospitare la convention del centrodestra pronto a lanciare la volata a Roberto Occhiuto in vista della competizione elettorale del 5 e 6 ottobre. Tanta gente qui in attesa in un martedì di autunno dal sapore d’estate (ci sono 27 gradi). Tutti i leader del centrodestra oggi a Lamezia Terme per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. Ad aprire la manifestazione la presidente di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Con lei interverranno il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani , il leader della Lega Matteo Salvini , il presidente dell’Udc Antonio De Poli, il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e l’ex deputata Laura Castelli per Sud chiama Nord.

Laura Castelli - Sud chiama Nord

“Onorata di essere qui, grazie per il coraggio di stare in una Calabria che corre. In Parlamento ogni volta che c’era un decreto, Occhiuto chiedeva come migliorarlo per migliorare le Calabria. Solo questo è un buon modo di fare politica. Occhiuto lo sosteniamo come Sud chiama Nord perché lo merita. Lavoriamo in silenzio per risolvere i problemi della gente, ispirati da un politico come Cateno De Luca. Questa elezione farà da ponte per mettere insieme Messina e Reggio Calabria. La Calabria ha tanto potenziale e s ne accorgeranno. Grazie alla Meloni: nessun maschilismo potrà fermarti”. A dirlo è Laura Castelli di Sud chiama Nord

Mario Murone sindaco di Lamezia

“Benvenute autorità, oggi per noi non è solo un appuntamento politico. Dal numero delle persone presenti la nostra città è al centro dell’attenzione regionale e nazionale. Il centrosinistra pensava di conquistare Lamezia per poi prendersi la Regione ma invece no. E ci riaffermeremo anche in queste elezioni. C’è un filotto tra Lamezia, Regione e Governo e lo vedremo oggi. Noi abbiamo dato risultati concreti”. Oggi avremo davanti il futuro presidente della Regione e Lamezia sarà protagonista del futuro della Calabria. Sogno una Lamezia città-Regione. Il Claik di oggi è “Adesso Lamezia, adesso Occhiuo presidente”.