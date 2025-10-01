Abbordaggio Flotilla, Schlein indignata: “Ciò che Israele sta facendo è illegale”

«L'abbordaggio da parte dell’esercito israeliano è iniziato. Abbiamo perso contatto dalle 19.30 con i nostri deputati a bordo ma continuiamo a seguire con attenzione attraverso i nostri canali. Saranno ore lunghe e difficili». Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. «Ricordiamo che la Flotilla è una missione umanitaria, pacifica, disarmata e non violenta. Quello che sta facendo Israele in acque internazionali è del tutto illegale, i governi europei non dovrebbero tollerarlo e devono fare tutto quel che possono per tutelare l'incolumità degli attivisti a bordo, lo chiedo in particolare al governo italiano. E devono insistere per aprire un corridoio umanitario permanente».