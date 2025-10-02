Sciopero per Gaza, Piantedosi: "Evitare il blocco dell'Italia". Crosetto: "Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano"

«Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco dell’Italia» ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Napoli in merito alle manifestazioni in programma domani, in concomitanza con lo sciopero generale. «Abbiamo adottato delle misure organizzative - ha aggiunto - per cui abbiamo pregato, in accordo anche con le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, di anteporre alle esigenze di servizio quelle legittime come turni e permessi».
Piantedosi riconosce che «questa fase, fino al prossimo fine settimana, si preannuncia molto impegnata. Abbiamo dovuto fare ricorso a tutte le risorse possibili - sottolinea - Questa direi che è l’unica misura straordinaria. Poi abbiamo condiviso gli obiettivi da proteggere a tutti i costi, tra cui i luoghi dai quali passano le grandi arterie di comunicazione. Ci siamo posti l’obiettivo di fare in modo che, al di là del valore simbolico di alcune manifestazioni, - ha concluso - non ci sia il blocco dell’Italia».
Le manifestazioni Pro Pal? «Mi preoccupano, mi inquietano, mi lasciano perplesso» ha detto, invece, il ministro della difesa Guido Crosetto intervenuto a Dritto e Rovescio, su Rete4. «Siccome le cose son andate bene per la Flotilla - ha aggiunto - vorrei che le cose andassero altrettanto bene nelle piazze di Torino, Milano, Roma, negli aeroporti, nelle stazioni. C'è già abbastanza fuoco e pazzia in quella terra, evitiamo di portala da noi: non serve a niente mettere a fuoco una stazione per combattere la violenza a Gaza, mi sembra una contraddizione. Si fanno le giuste battaglie ma senza violenza».
«Davvero qualcuno crede che il blocco di una stazione, di un aeroporto, di un’autostrada o la distruzione di un negozio, in Italia, porterà sollievo al popolo palestinese? O potrà cambiare le scelte del Governo di un’altra nazione? Non è così. Bruciare tutto, fermare tutto, spaventare tutti, non serve a nessuno e fa e farà solo del male a tutti gli italiani» aggiunge Crosetto, che conclude: «la solidarietà con il popolo palestinese si fa lavorando per spegnere il fuoco a Gaza e non certo per appiccarlo nelle città italiane».
