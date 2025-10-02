Sciopero per Gaza, Piantedosi: "Evitare il blocco dell'Italia". Crosetto: "Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano"

«Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco dell’Italia» ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Napoli in merito alle manifestazioni in programma domani, in concomitanza con lo sciopero generale. «Abbiamo adottato delle misure organizzative - ha aggiunto - per cui abbiamo pregato, in accordo anche con le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, di anteporre alle esigenze di servizio quelle legittime come turni e permessi».

Piantedosi riconosce che «questa fase, fino al prossimo fine settimana, si preannuncia molto impegnata. Abbiamo dovuto fare ricorso a tutte le risorse possibili - sottolinea - Questa direi che è l’unica misura straordinaria. Poi abbiamo condiviso gli obiettivi da proteggere a tutti i costi, tra cui i luoghi dai quali passano le grandi arterie di comunicazione. Ci siamo posti l’obiettivo di fare in modo che, al di là del valore simbolico di alcune manifestazioni, - ha concluso - non ci sia il blocco dell’Italia».