Sciopero per Gaza, Piantedosi: "Evitare il blocco dell'Italia". Crosetto: "Le manifestazioni pro Pal mi preoccupano"

"Siccome le cose son andate bene per la Flotilla - ha aggiunto Crosetto - vorrei che le cose andassero altrettanto bene nelle piazze di Torino, Milano, Roma, negli aeroporti, nelle stazioni"

«Dobbiamo fare in modo che non ci sia il blocco dell’Italia» ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando a Napoli in merito alle manifestazioni in programma domani, in concomitanza con lo sciopero generale. «Abbiamo adottato delle misure organizzative - ha aggiunto - per cui abbiamo pregato, in accordo anche con le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, di anteporre alle esigenze di servizio quelle legittime come turni e permessi».

Piantedosi riconosce che «questa fase, fino al prossimo fine settimana, si preannuncia molto impegnata. Abbiamo dovuto fare ricorso a tutte le risorse possibili - sottolinea - Questa direi che è l’unica misura straordinaria. Poi abbiamo condiviso gli obiettivi da proteggere a tutti i costi, tra cui i luoghi dai quali passano le grandi arterie di comunicazione. Ci siamo posti l’obiettivo di fare in modo che, al di là del valore simbolico di alcune manifestazioni, - ha concluso - non ci sia il blocco dell’Italia».

Le manifestazioni Pro Pal? «Mi preoccupano, mi inquietano, mi lasciano perplesso» ha detto, invece, il ministro della difesa Guido Crosetto intervenuto a Dritto e Rovescio, su Rete4. «Siccome le cose son andate bene per la Flotilla - ha aggiunto - vorrei che le cose andassero altrettanto bene nelle piazze di Torino, Milano, Roma, negli aeroporti, nelle stazioni. C'è già abbastanza fuoco e pazzia in quella terra, evitiamo di portala da noi: non serve a niente mettere a fuoco una stazione per combattere la violenza a Gaza, mi sembra una contraddizione. Si fanno le giuste battaglie ma senza violenza».

«Davvero qualcuno crede che il blocco di una stazione, di un aeroporto, di un’autostrada o la distruzione di un negozio, in Italia, porterà sollievo al popolo palestinese? O potrà cambiare le scelte del Governo di un’altra nazione? Non è così. Bruciare tutto, fermare tutto, spaventare tutti, non serve a nessuno e fa e farà solo del male a tutti gli italiani» aggiunge Crosetto, che conclude: «la solidarietà con il popolo palestinese si fa lavorando per spegnere il fuoco a Gaza e non certo per appiccarlo nelle città italiane».

