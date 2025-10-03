Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui". Il leader della Cgil: "Le piazze saranno strapiene"

«Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a Mattino5. Salvini ha ricordato che ieri ha proposto al cdm una revisione del sistema sanzionatorio. L’idea è di «chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro». «Lo organizza Landini? Lo paghi Landini», ha aggiunto.

"Quelli che lanciano fumogeni sono dei teppisti"

«Sono dei teppisti, quelli che lanciano fumogeni e sassi o bottiglie in testa a dei lavoratori, perché i poliziotti sono lavoratori, non sono studenti. Avrebbero bisogno - ha detto Salvini - come feci io nel 1995 di fare un anno di servizio militare, hanno bisogno di imparare l’educazione, il rispetto per chi indossa una divisa, vorrei sapere dove sono i genitori». «Non c'entra Gaza, cosa ci guadagnano i bambini palestinesi dall’assalto della stazione di Brescia o di Torino, cosa ci guadagnano i bambini di Gaza se questi deficienti mandano 60 poliziotti in ospedale? Questo - aggiunge - è uno scontro politico, a questa gente di Gaza non interessa un fico secco. Questi ce l’hanno con Salvini, con la Meloni e col mondo. Vogliono solo fare casino».