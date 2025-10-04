Meloni cita San Francesco: "La pace non arriva invocandola, ma costruendola"

«La pace, ci ricorda San Francesco, non si materializza quando si invoca, ma quando si costruisce con impegno e coraggio, mettendo un mattone dopo l’altro, con responsabilità e ragionevolezza». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla festa di San Francesco, Patrono d’Italia, in corso ad Assisi.

"Il piano pace di Trump squarcia le tenebre"

«E' quanto ci auguriamo stia accadendo in Palestina. Il piano, grazie alla mediazione» di Trump, «potrebbe essere accolto anche da Hamas, Questo potrebbe voler dire tornare alla pace. Una luce di pace che squarcia le tenebre, Abbiamo il dovere - ha sottolineato la premier - di fare quanto è nelle scorte possibilità».

"Fiera del contributo al dialogo dato dall'Italia"

«Sono fiera del contributo al dialogo - ha proseguito - dato dall’Italia, in prima linea nell’aiuto umanitari e come interlocutore credibile, senza cadere nella trappola della contrapposizione frontale che molti invocano».