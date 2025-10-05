La finanziaria è incardinata all’Ars, ma FdI non abbassa gli scudi

Apparentemente tutto tranquillo: pochi minuti per incardinare la manovra quater da 240 milioni all’Ars dopo il sofferto varo in Commissione Bilancio, poi tutti a casa in attesa di martedì, quando comincerà la discussione del testo in Aula, con termine ultimo per gli emendamenti fissato per le 10. Ma la giornata di ieri, sul fronte politico, è stata tutt’altro che serena, quantomeno tra le sponde della maggioranza, dove le 24 ore non sono bastate a raffreddare le tensioni scoppiate in Fratelli d’Italia dopo la riconforma di Salvatore Iacolino a capo della Pianificazione strategia della sanità siciliana e l’investitura di Alberto Firenze come manager dell’Asp di Palermo: nomi vicini a Forza Italia, voluti dal presidente Renato Schifani ma per nulla digeriti dai meloniani, sia dagli assessori, che venerdì hanno abbandonato la riunione di giunta, sia dai deputati, che non accennano ad abbassare gli scudi, tanto da far temere ripercussioni sull’iter della finanziaria e, chissà, sul futuro del governo regionale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale