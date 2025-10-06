Francia, Lecornu ha rassegnato le dimissioni: "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro"

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo. ''Non c'erano le condizioni per restare primo ministro'': ha detto Lecornu dopo aver rassegnato le dimissioni.

Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea.

Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr,) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia.

Dopo l'annuncio delle dimissioni, Jordan Bardella (RN) chiede che il presidente Emmanuel Macron sciolga l'Assemblea Nazionale. Anche la responsabile del Rassemblement National Marine Le Pen, invoca uno scioglimento dell'Assemblea Nazionale. ''Siamo alla fine del cammino. Domani non sarà meglio (..) Siamo in fondo alla barzelletta, la farsa è durata abbastanza", ha dichiarato la capogruppo dei deputati RN, chiedendo quindi il ritorno ad elezioni anticipate.