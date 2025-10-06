Le navi della Flotilla andrebbero "affondate": attacco alla senatrice messinese Floridia per il video su Sechi

Fratelli d’Italia da più di 24 ore è all’attacco di Barbara Floridia , messinese, senatrice pentastellata e presidente della Vigilanza Rai. Oggetto di una lite via comunicati tra la maggioranza e M5s è un video della stessa Floridia che riportava alcune dichiarazioni del direttore di Libero Mario Sechi sulle navi della Flotilla che andrebbero "affondate" . L’accusa, nello specifico, e che Floridia abbia "taroccato" il video con le parole di Sechi attraverso un taglia e cuci. Dure le parole di Maurizio Gasparri, anch’egli membro della Vigilanza Rai: Sechi è «vittima di manipolazioni disinformative da parte dei grillini. La Floridia ha agito in modo molto grave. Si pone quindi un problema serio. Penso che sia inevitabile affrontare nelle sedi opportune la clamorosa incompatibilità di funzioni e comportamenti». Sulla stessa linea la Lega. «Non possiamo accettare che a capo di un organo di vigilanza così importante ci siano soggetti che avvelenano i pozzi. Floridia si dimetta», dice Elena Murelli, leghista in commissione di Vigilanza. «Lo squallido attacco al direttore Sechi è soltanto l'ultimo episodio che dimostra l’inadeguatezza di Barbara Floridia quale presidente della Commissione Vigilanza Rai», dicono i componenti di FdI nell’organismo parlamentare.

Il Movimento replica con altrettanta durezza: «da due giorni Libero - nota testata indipendente di proprietà del parlamentare di maggioranza Angelucci - sta vomitando l’ennesima campagna di fango. Stavolta - si legge in un post M5s - il bersaglio è Barbara Floridia, colpevole solo di aver detto la verità: che è indegno auspicare l’affondamento delle navi della Flotilla come ha fatto Mario Sechi in una trasmissione TV. E come sempre, dopo il segnale, arrivano i soldatini del potere, quelli che si indignano a comando e ora chiedono pure le sue dimissioni».

Intanto parallelamente monta un’altra polemica e questa volta tocca a Forza Italia che ha criticato la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia per un post che - secondo il Giornale - sarebbe stato scritto, e poi cancellato, contro il lutto nazionale per la morte di un «losco figuro» come Silvio Berlusconi. Ad andare all’attacco i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri e il portavoce Raffaele Nevi. «Le notizie riportate dal Giornale - dice quest’ultimo - sulla portavoce della spedizione pro-Palestina sono vergognose. Definirsi 'pacifisti' e allo stesso tempo esultare per la morte di Silvio Berlusconi significa rinnegare ogni principio di umanità»