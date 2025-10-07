Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Flop del bando sul turismo in Sicilia: più tempo per 135 milioni

Flop del bando sul turismo in Sicilia: più tempo per 135 milioni

Solo una decina di istanze a pochi giorni dalla scadenza e contributi Ue a rischio restituzione. Adesso la Regione accoglie le richieste di proroga degli imprenditori

La lussuosissima SPA

Sul piatto c’era una cifra enorme, 135 milioni che dovevano servire a ristrutturare, ampliare e in definitiva a rivoluzionare la mappa degli alberghi siciliani. Ma dopo tre mesi dalla pubblicazione del bando, e a pochi giorni dalla scadenza, a farsi avanti erano stati una decina di imprenditori in tutto. Le domande ricevute dall’Irfis, che gestisce l’iter per contro dell’assessorato al Turismo, non avrebbero permesso di investire più di una decina di milioni. Forse meno. E per questo motivo ieri è scattata una proroga di un mese: ci sarà ancora tempo fino al 14 novembre.
Dunque è scattata una procedura di emergenza per salvare uno dei maggiori investimenti di fondi europei. A questo bando la Regione affida la possibilità di certificare una buona fetta delle somme a rischio restituzione a Bruxelles.
