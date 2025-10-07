Ilaria Salis: "Quelli della Lega vorrebbero vedermi marcire in Ungheria, sono fascisti". "Chi mi ha salvato? Non farò mai nomi"

«La Lega probabilmente non è nemmeno d’accordo con un processo in Italia: vorrebbero vedermi marcire in Ungheria. Sono fascisti. Mentre la democrazia è antifascista. I veri traditori sono loro, che consegnerebbero una loro concittadina a un regime autoritario. Non si infierisce sul nemico, mai». Lo afferma Ilaria Salis, intervistata dal Corriere.it, commentando le accuse di Salvini «ai traditori del centrodestra». Alla domanda su chi nel centrodestra le avesse assicurato in privato il suo sostegno, ha risposto: «Non farò mai» nessun nome.

Eurodeputato Ppe, "Salis salva per guasto a pulsantiera"

Un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull'esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l’immunità dell’eurodeputata, Ilaria Salis. Lo ha spiegato l’eurodeputato ceco del Ppe Tomáš Zdechovský, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto. «Ho chiesto di ripetere la votazione perché non funzionava la strumentazione tecnica del collega della CdU, Markus Ferber. Al momento del voto c'erano due tecnici con lui. Ferber aveva avvisato la presidenza, ma Metsola non ha voluto interrompere la procedura», ha dichiarato all’ANSA Zdechovskì.